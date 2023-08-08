Номерні знаки та техпаспорт можна буде отримати на пошті

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерні знаки, оформлені через портал Дія або Електронний кабінет водія, за бажанням особи можна буде отримати поштою або кур’єром.

Джерело фото: facebook.com/Bogdan Drapiatyi

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий анонсує нововведення, які зовсім скоро будуть реалізовані на практиці. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) і номерні знаки, оформлені через портал Дія або Електронний кабінет водія, за бажанням особи можна буде отримати поштою або кур’єром.

Також після набрання чинності постановою, яку прийняв 8 серпня Кабінет Міністрів України, – посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відділення.

«Ця опція є особливо актуальною в умовах повномасштабної війни росії проти України, коли громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть здійснити обмін посвідчення водія через Дію або ЕКВ, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни», - зазначив Драп’ятий.

Постановою визначено особливості електронної інформаційної взаємодії МВС України з іншими суб’єктами для автоматизації процесу перевірки відомостей, необхідних для надання послуги сервісними центрами МВС. За його словами, це питання є важливим, зокрема, з огляду на комплексну підготовку до повноцінного впровадження послуги реєстрації автомобіля онлайн.

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