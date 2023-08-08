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  1. В Україні

Зеленський: Формулу миру може бути використано для вирішення інших конфліктів

18:45, 8 серпня 2023
Формула миру є важливою платформою не лише для справедливого закінчення війни, яку розв'язала росія проти України, але й допоможе принити інші конфлікти.
Зеленський: Формулу миру може бути використано для вирішення інших конфліктів
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Формула миру може стати універсальною основою для припинення інших військових конфліктів на планеті та подолання глобальних проблем. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам ЗМІ Латинської Америки, повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави зазначив, що на сьогодні правильний і поки що єдиний дипломатичний шлях досягнення миру - це ініційована Україною Формула миру. Він наголосив, що Формула - насамперед про Україну, але якщо ті чи інші міжнародні інституції не дають змоги справедливо закінчувати такі агресивні війни й досягати миру, про що красномовно свідчить приклад України, то Формула миру може стати новим універсальним фундаментом для відповідних рішень.

«На жаль, ми не єдині, і це не останній військовий конфлікт у світі. І я вважаю, що після закінчення цієї війни така Формула може бути базою для подолання інших глобальних проблем», - переконаний Зеленський.

За словами Президента, окремі країни можуть мати свою думку щодо тих чи інших пунктів Формули миру, і це нормально, оскільки будь-яка платформа є дискусійною.

«З чимось погоджуватися, а з чимось не погоджуватися. Пропонувати щось своє. І саме на цьому базується наша Формула миру. Базис має бути українським, бо війна в Україні. А пропозиції можуть бути будь-якої держави, тому що для нас цінні досвід і думки кожної з країн, які справді хочуть миру, а не підіграти росії, не підіграти на Формулі миру заради майбутніх економічних відносин з росією. Бо це гра з живими людьми», - наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що необхідно готуватися до Глобального саміту миру, і він зацікавлений, щоб на заході була представлена максимальна кількість держав.

«Щоб ми політично вирішили, що це правильна платформа, і більшість країн світу бачить у цій Формулі базис, мапу, кроки й план подолання цієї страшної трагедії», - сказав Президент.

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