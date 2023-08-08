Зеленский: Формула мира может быть использована для разрешения других конфликтов

Формула мира является важной платформой не только для справедливого окончания войны, которую развязала россия против Украины, но и поможет принять другие конфликты.

Формула мира может стать универсальным основанием для прекращения других военных конфликтов на планете и преодоления глобальных проблем. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ Латинской Америки, сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день правильный и пока единственный дипломатический путь достижения мира - это инициированная Украиной Формула мира. Он подчеркнул, что Формула - прежде всего об Украине, но если те или иные международные институты не позволяют справедливо заканчивать такие агрессивные войны и добиваться мира, о чем красноречиво свидетельствует пример Украины, то Формула мира может стать новым универсальным фундаментом для соответствующих решений.

«К сожалению, мы не единственные, и это не последний военный конфликт в мире. И я считаю, что после окончания этой войны такая Формула может являться базой для преодоления других глобальных проблем», - убежден Зеленский.

По словам Президента, отдельные страны могут иметь свое мнение относительно тех или иных пунктов Формулы мира, и это нормально, поскольку любая платформа дискуссионна.

«С чем соглашаться, а с чем не соглашаться. Предлагать что-то свое. И именно на этом основана наша Формула мира. Базис должен быть украинским, потому что война в Украине. А предложения могут быть любого государства, потому что для нас ценны опыт и мнения каждой из стран, действительно желающих мира, а не подыграть россии, не подыграть на Формуле мира ради будущих экономических отношений с россией. Потому что это игра с живыми людьми», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что необходимо готовиться к Глобальному саммиту мира, и он заинтересован, чтобы на мероприятии было представлено максимальное количество государств.

«Чтобы мы политически решили, что это правильная платформа, и большинство стран мира видят в этой Формуле базис, карту, шаги и план преодоления этой страшной трагедии», - сказал Президент.

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