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  1. В Украине

Как человеку, который находится за границей, отказаться от выплат ВПЛ: разъяснение

09:17, 9 августа 2023
Люди, выехавшие за границу и не имеющие возможности лично прийти в органы соцзащиты, могут дистанционно отказаться от выплат ВПЛ и других видов государственной помощи.
Как человеку, который находится за границей, отказаться от выплат ВПЛ: разъяснение
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В Минреинтеграции разъяснили, как дистанционно отказаться от выплат ВПЛ, если человек находится за границей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Люди, выехавшие за границу и не имеющие возможности лично прийти в органы соцзащиты, могут дистанционно отказаться от выплат ВПЛ и других видов государственной помощи.

Для этого необходимо отправить заявление об отказе от денежной помощи по электронной почте или средствами почтовой связи в адрес органа социальной защиты населения в Украине, в котором вы состоите на учете.

В заявлении произвольной формы должны быть указаны следующие обязательные реквизиты:

– название органа соцзащиты населения, в котором гражданин состоит на учете;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя помощи;

– адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;

– контактный номер мобильного телефона;

– адрес электронной почты (при наличии);

– вид получаемой помощи (помощь на проживание ВПЛ).

Контакты таких органов размещены на сайтах районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.

Указанный порядок действует для тех, кто вернулся к покинутому месту жительства, выехал на временное или постоянное место жительства за границу или находится за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения помощи.

Кроме того, при наличии технических возможностей и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика можно подать уведомление об отказе от помощи через портал Дія.

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