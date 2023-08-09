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  1. В Україні

Як людині, яка знаходиться за кордоном, відмовитись від виплат ВПО: роз’яснення

09:17, 9 серпня 2023
Люди, які виїхали за кордон і не мають змоги особисто прийти в органи соцзахисту, можуть дистанційно відмовитися від виплат ВПО й інших видів державної допомоги.
Як людині, яка знаходиться за кордоном, відмовитись від виплат ВПО: роз’яснення
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У Мінреінтеграції роз’яснили, як дистанційно відмовитись від виплат ВПО, якщо людина знаходиться за кордоном. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Люди, які виїхали за кордон і не мають змоги особисто прийти в органи соцзахисту, можуть дистанційно відмовитися від виплат ВПО й інших видів державної допомоги.

Для цього необхідно надіслати заяву щодо відмови від грошової допомоги електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу органу соціального захисту населення в Україні, в якому ви перебуваєте на обліку.

У заяві довільної форми мають бути зазначені такі обов’язкові реквізити:

– назва органу соцзахисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги;

– адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;

– контактний номер мобільного телефону;

– адреса електронної пошти (за наявності);

– вид отримуваної допомоги (допомога на проживання ВПО).

Контакти таких органів розміщено на сайтах районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Вказаний порядок діє для тих, хто повернувся до покинутого місця проживання, виїхав на тимчасове чи постійне місце проживання за кордон або перебуває за кордоном понад 30 календарних днів підряд чи більш ніж 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.

Крім того, за наявності технічних можливостей та реєстраційного номера облікової картки платника податків можна подати повідомлення про відмову від допомоги через портал Дія.

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