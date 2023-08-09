На Харківщині в 11-річної дівчинки в руках вибухнув планшет, вона загинула

Дівчинка сиділа в планшеті, який перебував на зарядці.

Поліцейські встановлюють обставини смерті 11-річна дівчинки у Богодухівського району на Харківщині.

Як повідомили у поліції Харківської області, попередньо, дитина отримала смертельну травму внаслідок ураження струмом.

Повідомлення до поліції надійшло 7 серпня близько 01:05.

«Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом», - сказано у повідомленні.

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