На Харківщині в 11-річної дівчинки в руках вибухнув планшет, вона загинула

Поліцейські встановлюють обставини смерті 11-річна дівчинки у Богодухівського району на Харківщині.
Як повідомили у поліції Харківської області, попередньо, дитина отримала смертельну травму внаслідок ураження струмом.
Повідомлення до поліції надійшло 7 серпня близько 01:05.
«Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом», - сказано у повідомленні.
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