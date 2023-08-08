Комітет Ради розглянув законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції

Проєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею відповідно до якої запровадити кримінальну відповідальність за невиконання, перешкоджання виконанню або ухилення від санкцій.

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт Закону №8384 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції. Про це йдеться на порталі ВР.

Проєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею відповідно до якої запровадити кримінальну відповідальність за невиконання, перешкоджання виконанню або ухилення від санкцій.

Також додатково змінюються підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, у тому числі можливості їх ліквідації.

Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію та праву ЄС.

Проте, регулюючи дану сферу правовідносин законом, держава повинна гарантувати, щоб такий закон передбачав ефективне, пропорційне та переконливе покарання за порушення обмежувальних заходів (санкцій).

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