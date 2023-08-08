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У Києві знесли 200-річну садибу на Подолі, щоб збудувати «клубний дім»

«Клубний будинок» на місці садиби будуть робити на замовлення партнера юридичної фірми Сергія Алєксєєва, – депутат міськради.

Адвокатом, який особисто розповів судді, що думає про її рішення, займеться КДКА

Адвокат натякнув, що суддю можуть навіть вивезти у Бахмут.

Депутати скасують заборону на розірвання шлюбу під час вагітності та протягом року після народження дитини

Наразі Сімейний кодекс фактично забороняє жінці чи чоловіку вільно подавати позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини – Верховна Рада схвалила скасування цієї заборони за основу.

Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

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  1. В Україні

Комітет Ради розглянув законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції

18:26, 8 серпня 2023
Проєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею відповідно до якої запровадити кримінальну відповідальність за невиконання, перешкоджання виконанню або ухилення від санкцій.
Комітет Ради розглянув законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції
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Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт Закону №8384 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції. Про це йдеться на порталі ВР.

Проєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею відповідно до якої запровадити кримінальну відповідальність за невиконання, перешкоджання виконанню або ухилення від санкцій.

Також додатково змінюються підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, у тому числі можливості їх ліквідації.

Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію та праву ЄС.

Проте, регулюючи дану сферу правовідносин законом, держава повинна гарантувати, щоб такий закон передбачав ефективне, пропорційне та переконливе покарання за порушення обмежувальних заходів (санкцій).

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