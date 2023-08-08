Комитет Рады рассмотрел законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства о санкциях

Проект предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, в соответствии с которой ввести уголовную ответственность за неисполнение, препятствие исполнению или уклонение от санкций.

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел проект Закона №8384 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы об установлении уголовной ответственности за нарушение законодательства о санкциях. Об этом идет речь на портале ВР.

Проект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей, в соответствии с которой ввести уголовную ответственность за неисполнение, препятствие исполнению или уклонение от санкций.

Также дополнительно изменяются основания для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера, в том числе возможности их ликвидации.

Комитет пришел к выводу, что проект Закона не противоречит Соглашению об ассоциации и праве ЕС.

Однако, регулируя данную область правоотношений законом, государство должно гарантировать, чтобы такой закон предусматривал эффективное, пропорциональное и убедительное наказание за нарушение ограничительных мер (санкций).

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