В Киеве на озере «Радужное» погиб ребенок

Водолазы достали тело девочки из глубины на расстоянии 10 м от берега.

Источник фото: facebook.com/DSNSKyiv

В столице 7 августа после обеда поступило сообщение о том, что на озере «Радужное» во время купания из виду исчез ребенок.

В ГСЧС Украины сообщили, что водолазы достали тело девочки из глубины 1.7 м на расстоянии 10 м от берега.

Как ранее мы писали, в ГСЧС отмечают, что с начала года в результате неосторожного поведения на воде погибло уже более 500 человек. Чтобы предотвратить беду, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили о правилах безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.