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В Киеве снесли 200-летнюю усадьбу на Подоле, чтобы построить «клубный дом»

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Адвокатом, который лично рассказал судье, что думает о ее решении, займется КДКА

Адвокат намекнул, что судью могут даже вывезти в Бахмут.

Депутаты отменят запрет на расторжение брака во время беременности и в течение года после рождения ребенка

Семейный кодекс фактически запрещает женщине или мужчине свободно подавать иск о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка – Верховная Рада одобрила отмену этого запрета за основу.

Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

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  1. В Украине

В Киеве на озере «Радужное» погиб ребенок

23:19, 8 августа 2023
Водолазы достали тело девочки из глубины на расстоянии 10 м от берега.
В Киеве на озере «Радужное» погиб ребенок
Источник фото: facebook.com/DSNSKyiv
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В столице 7 августа после обеда поступило сообщение о том, что на озере «Радужное» во время купания из виду исчез ребенок.

В ГСЧС Украины сообщили, что водолазы достали тело девочки из глубины 1.7 м на расстоянии 10 м от берега.

Как ранее мы писали, в ГСЧС отмечают, что с начала года в результате неосторожного поведения на воде погибло уже более 500 человек. Чтобы предотвратить беду, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили о правилах безопасности.

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