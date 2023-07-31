30 человек погибли на водоемах за одну неделю – в ГСЧС опубликовали правила безопасности

В ГСЧС отмечают, что с начала года в результате неосторожного поведения на воде погибло уже более 500 человек.

Изображение: freepik.com

С 24-го по 30-е июля на водоемах погибли 30 человек. Как рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 30 июля утром в Ивано-Франковской области спасатели подняли тела двух человек.

Так, 29 июля вечером из двух сел поступили два сообщения в Службу спасения, что во время отдыха возле водоемов, вероятно, утонули люди.

Утром, 30 июля, на реках Днестр и Прут спасателями были обнаружены тела двух мужчин.

В ГСЧС отмечают, что с начала года в результате неосторожного поведения на воде погибло уже более 500 человек.

Чтобы предотвратить беду, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали правила безопасности:

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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