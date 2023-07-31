30 людей загинуло на водоймах за один тиждень – в ДСНС опублікували правила безпеки

У ДСНС наголошують, що з початку року внаслідок необережної поведінки на воді загинуло вже понад 500 людей.

Зображення: freepik.com

З 24-го до 30-го липня на водоймах загинуло 30 людей. Як розповіли у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, 30 липня вранці на Івано-Франківщині рятувальники підняли тіла двох людей.

Так, 29 липня ввечері з двох сіл надійшли два повідомлення до Служби порятунку, що під час відпочинку біля водойм, ймовірно, втопилися люди.

Вранці, 30 липня, на річках Дністер та Прут рятувальниками були виявлені тіла двох чоловіків.

У ДСНС наголошують, що з початку року внаслідок необережної поведінки на воді загинуло вже понад 500 людей.

Щоб запобігти лиху, у Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували правила безпеки:

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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