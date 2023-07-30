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В Google представили новую модель искусственного интеллекта, которая будет учить роботов собирать мусор

23:01, 30 июля 2023
Robotics Transformer 2 (RT-2) является моделью видения, языка и действий на основе информации и изображений, взятых из интернета, которые можно перевести в действия для работы.
В Google представили новую модель искусственного интеллекта, которая будет учить роботов собирать мусор
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Компания Google представила новую модель искусственного интеллекта Robotics Transformer 2 (RT-2). Об этом сообщает CNBC.

Новая модель ИИ может помочь научить роботов выполнять такие задачи, как выброс мусора.

В компании заявили, что Robotics Transformer 2 (RT-2) является моделью видения, языка и действий на основе информации и изображений, взятых из интернета, которые можно перевести в действия для работы.

Кроме того, отмечается, что хотя такая задача, как уборка мусора, кажется людям простой, для обучения роботов нужно понимание серии задач.

Например, робот должен сначала уметь распознавать, какие предметы именно мусор, а потом знать, как собрать и выбросить его.

Также добавляется, что вместо того, чтобы программировать работа для выполнения этих конкретных задач, RT-2 позволяет использовать знания из интернета, чтобы помочь ему понять, как выполнить такие задачи, даже если он не был четко обучен точным шагам выполнения задачи.

В компании подчеркивают, что новая модель почти вдвое увеличила производительность роботов в выполнении задач в сценариях, которые они раньше не видели по сравнению с предыдущей версией модели.

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