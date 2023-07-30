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Стало известно, какие тарифы на электроэнергию готовят украинцам с 1 августа и будет ли повышение

22:40, 30 июля 2023
Независимо от потребления украинцы будут платить по 2,64 грн/кВт-ч.
Стало известно, какие тарифы на электроэнергию готовят украинцам с 1 августа и будет ли повышение
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В Украине тарифы на электроэнергию изменились с 1 июня. Вместо 1,44 и 1,68 грн украинцы платят 2,64 грн за киловатт. Стало известно, какие тарифы готовят украинцам с 1 августа и будет ли повышение.

В Украине с 1 августа тарифы на электроэнергию не изменятся. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Как известно, раньше было два тарифа, и они зависели от потребленного количества света: 1,44 гривны – до 250 киловатт ежемесячно, 1,68 гривны – более 250 киловатт ежемесячно.

Согласно постановлению Кабмина от 30.05.2023 г. №544, фиксированная цена 2,64 грн утверждена до 31 декабря 2023 года.

Как снизить суммы в платежках?

Экономить электроэнергию можно, установив двухфазный или трехфазный счетчик. Но для этого понадобятся дополнительные средства. Без ущерба для бюджета снизить суммы в платежках помогут простые советы.

  1. Старайтесь выключать свет в комнатах, где вы не находитесь.
  2. Периодически протирайте лампы, плафоны и окна, света будет гораздо больше.
  3. Научитесь не ставить в холодильник теплые блюда. Ведь из-за этого холодильнику придется потратить вдвое больше энергии для их охлаждения. Не забывайте регулярно производить размораживание холодильника. Если в морозильнике или на стенках есть лед, то энергопотребление растет на 15-20%.
  4. В электрочайник наливайте столько воды, сколько выпьете. Не нужно кипятить полный чайник.
  5. Используйте стиральные и посудомоечные машины в режиме полной загрузки. При неполной загрузке перерасход электроэнергии составляет 15-20%.

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