Стало відомо, які тарифи на електроенергію готують українцям з 1 серпня та чи буде підвищення

Незалежно від споживання українці платитимуть по 2,64 грн/кВт-год.

В Україні тарифи на електроенергію змінились із 1 червня. Замість 1,44 та 1,68 грн українці сплачують 2,64 грн за кіловат. Стало відомо, які тарифи готують українцям з 1 серпня та чи буде підвищення.

В Україні з 1 серпня тарифи на електроенергію не зміняться. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Як відомо, раніше було два тарифи, і вони залежали від спожитої кількості світла: 1,44 гривні – до 250 кіловатів щомісяця, 1,68 гривні – понад 250 кіловатів щомісяця.

Згідно з постановою Кабміну від 30.05.2023 р. №544, фіксовану ціну 2,64 грн затверджено до 31 грудня 2023 року.

Як зменшити суми у платіжках?

Заощадити електроенергію можна, встановивши двофазний або трифазний лічильник. Але для цього знадобляться додаткові кошти. Без шкоди для бюджету зменшити суми у платіжках допоможуть прості поради.

Намагайтеся вимикати світло в кімнатах, де ви не знаходитесь. Періодично протирайте лампи, плафони та вікна, світла буде набагато більше. Навчіться не ставити в холодильник теплі страви. Адже через це холодильнику доведеться витратити вдвічі більше енергії для їхнього охолодження. Не забувайте регулярно проводити розморожування холодильника. Якщо в морозилці або на стінках є лід, то енергоспоживання зростає на 15-20%. В електрочайник наливайте стільки води, скільки вип’єте. Не потрібно кип’ятити повний чайник. Використовуйте пральні та посудомийні машини у режимі повного завантаження. При неповному завантаженні перевитрата електроенергії становить 15-20%.

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