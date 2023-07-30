Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко звільнився у відставку

У вересні судді виповнюється 65 років.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Стало відомо, які тарифи на електроенергію готують українцям з 1 серпня та чи буде підвищення

22:40, 30 липня 2023
Незалежно від споживання українці платитимуть по 2,64 грн/кВт-год.
Стало відомо, які тарифи на електроенергію готують українцям з 1 серпня та чи буде підвищення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні тарифи на електроенергію змінились із 1 червня. Замість 1,44 та 1,68 грн українці сплачують 2,64 грн за кіловат. Стало відомо, які тарифи готують українцям з 1 серпня та чи буде підвищення.

В Україні з 1 серпня тарифи на електроенергію не зміняться. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Як відомо, раніше було два тарифи, і вони залежали від спожитої кількості світла: 1,44 гривні – до 250 кіловатів щомісяця, 1,68 гривні – понад 250 кіловатів щомісяця.

Згідно з постановою Кабміну від 30.05.2023 р. №544, фіксовану ціну 2,64 грн затверджено до 31 грудня 2023 року.

Як зменшити суми у платіжках?

Заощадити електроенергію можна, встановивши двофазний або трифазний лічильник. Але для цього знадобляться додаткові кошти. Без шкоди для бюджету зменшити суми у платіжках допоможуть прості поради.

  1. Намагайтеся вимикати світло в кімнатах, де ви не знаходитесь.
  2. Періодично протирайте лампи, плафони та вікна, світла буде набагато більше.
  3. Навчіться не ставити в холодильник теплі страви. Адже через це холодильнику доведеться витратити вдвічі більше енергії для їхнього охолодження. Не забувайте регулярно проводити розморожування холодильника. Якщо в морозилці або на стінках є лід, то енергоспоживання зростає на 15-20%.
  4. В електрочайник наливайте стільки води, скільки вип’єте. Не потрібно кип’ятити повний чайник.
  5. Використовуйте пральні та посудомийні машини у режимі  повного завантаження. При неповному завантаженні перевитрата електроенергії становить 15-20%.

 Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду