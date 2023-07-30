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У Києво-Печерській лаврі для відвідувачів відкриють сад, якому 500 років: фото

22:21, 30 липня 2023
Тривалий час ця локація була закрита парканом з невідомих причин.
У Києво-Печерській лаврі для відвідувачів відкриють сад, якому 500 років: фото
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У Києво-Печерській лаврі для відвідувачів планують відкрити Митрополичий сад, якому уже 500 років, але він був закритий парканом. Про це повідомив директор «Київзеленбуду» Олексій Король.

Він зазначив, що деякі кущі були посаджені близько 300 років тому.

«Ми заново для себе відкриваємо Києво-Печерську лавру, повертаємо собі своє, так би мовити. Ви знали, що на території цього Національного заповідника є Митрополичий сад, якому вже близько 500 років? Останні десятиріччя він був закритий парканом… з невідомих причин», – написав Король.

За його словами, керівництво Національного заповідника планує провести роботи з благоустрою саду та відкрити його для відвідувачів. Фахівці «Київзеленбуду» допоможуть реставрувати дерева та інші зелені насадження.

Зараз тут ростуть яблуні, груші, волоські горіхи, вишні, а також є надзвичайно цінна колекція кизилу, якому близько 300 років.

«Щиро вдячний за таку пропозицію. Це унікальний об’єкт не лише в історичному плані. Митрополичий сад отримав таку назву, бо розташований на території Верхньої лаври і примикає до будинку митрополита. Із заходу та на півдні він оточений фортечною стіною… Свого часу тут працювали найкращі ченці-садівники, а фруктами звідси пригощалися перші особи. Кажуть, що раніше у Саду ходили ручні павичі та журавлі», – додав Король.

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