Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Прогресс во внесении электронных деклараций за 2021 и 2022 годы пока почти отсутствует

Принятие в первом чтении закона о восстановлении е-декларирования, пока не способствовало активизации процесса подачи деклараций топ-чиновниками.

Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

Судья Верховного Суда Владимир Селиваненко уволился в отставку

В сентябре судье исполняется 65 лет.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

  1. Фото
  2. / В Украине

В Киево-Печерской лавре для посетителей откроют сад, которому 500 лет: фото

22:21, 30 июля 2023
Долгое время эта локация была закрыта забором по неизвестным причинам.
В Киево-Печерской лавре для посетителей откроют сад, которому 500 лет: фото
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киево-Печерской лавре для посетителей планируют открыть Митрополичий сад, которому уже 500 лет, но был закрыт забором. Об этом сообщил директор «Киевзеленстроя» Алексей Король.

Он отметил, что некоторые кусты были посажены около 300 лет назад.

«Мы заново для себя открываем Киево-Печерскую лавру, возвращаем себе свое, так сказать. Вы знали, что на территории этого Национального заповедника есть Митрополичий сад, которому уже около 500 лет? Последние десятилетия он был закрыт забором по неизвестным причинам», – написал Король.

По его словам, руководство Национального заповедника планирует провести работы по благоустройству сада и открыть его для посетителей. Специалисты «Киевзеленстроя» помогут реставрировать деревья и другие зеленые насаждения.

Сейчас здесь растут яблони, груши, грецкие орехи, вишни, а также чрезвычайно ценная коллекция кизила, которому около 300 лет.

«Искренне благодарен за такое предложение. Это уникальный объект не только в историческом плане. Митрополичий сад получил такое название, потому что расположен на территории Верхней лавры и примыкает к зданию митрополита. С запада и на юге он окружен крепостной стеной… В свое время здесь работали лучшие монахи-садоводы, а фруктами отсюда угощались первые лица. Говорят, что раньше в Саду ходили ручные павлины и журавли», – добавил Король.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Анатолій Марцинкевич
    Анатолій Марцинкевич
    член Ради суддів України, голова Апеляційного суду Хмельницької області
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва