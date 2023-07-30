Введет ли Uber оплату криптой: подробности

Разработчики Uber планировали интеграцию оплаты криптовалютами, – сообщил Uber CEO Дара Хосровшахи, пишет Whale в X.
«Пользователи Uber вскоре смогут платить с помощью криптовалюты», – говорится в сообщении.
По словам Дара Хосровшахи, Uber рассматривает возможность подключить прием платежей в биткоине и других цифровых активах. Если есть выгода для компании, водителей и пользователей, такой способ оплаты стоит добавить.
В Uber рассматривали покупку биткоинов, впрочем, впоследствии от этой идеи отказались. По словам Дара Хосровшахи, компания «хочет сохранить свои средства в безопасности и не занимается спекуляциями».
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