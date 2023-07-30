Введет ли Uber оплату криптой: подробности

Разработчики Uber рассмотрели возможность интеграции оплаты криптовалютой.

Источник фото: TAdviser

Разработчики Uber планировали интеграцию оплаты криптовалютами, – сообщил Uber CEO Дара Хосровшахи, пишет Whale в X.

«Пользователи Uber вскоре смогут платить с помощью криптовалюты», – говорится в сообщении.

По словам Дара Хосровшахи, Uber рассматривает возможность подключить прием платежей в биткоине и других цифровых активах. Если есть выгода для компании, водителей и пользователей, такой способ оплаты стоит добавить.

В Uber рассматривали покупку биткоинов, впрочем, впоследствии от этой идеи отказались. По словам Дара Хосровшахи, компания «хочет сохранить свои средства в безопасности и не занимается спекуляциями».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.