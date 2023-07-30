На монументе «Родина-мать» начали демонтаж советского герба, фото

В Минкульте показали фото с места работы.

Источник фото: facebook.com/MCIPUkraine

На монументе «Родина-мать» начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта «Тризуб Родины». Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики и опубликовали фото.

«Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский трезуб», - отметили в МКИП.

Ранее мы писали, что монумент «Родина-мать» в Киеве хотят переименовать на «Украина-мать».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.