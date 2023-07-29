Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне надеется, что решение о переименовании монумента будет утверждено Минкультом накануне 24 августа.

Источник фото: Светлана Мялик

Монумент «Родина-мать» в Киеве хотят переименовать на «Украина-мать». Об этом сообщил в интервью «Украинскому радио» гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

«У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Родина-мать" на монумент "Украина-мать"», – отметил Савчук.

По его мнению, для такого переименования есть все основания.

Юрий Савчук надеется, что решение Ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа этого года – Дня Независимости Украины.

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