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  1. В Україні

Монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати»

21:02, 29 липня 2023
Гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні сподівається, що рішення стосовно перейменування монументу буде затверджене Мінкультом напередодні 24 серпня.
Монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати»
Джерело фото: Світлана Мялик
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Монумент «Батьківщина-Мати» в Києві хочуть перейменувати на «Україна-Мати». Про це повідомив в інтерв'ю «Українському радіо» гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

«У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них - перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати"», – зазначив Савчук.

На його думку, для такого перейменування є всі підстави.

Юрій Савчук сподівається, що рішення Вченої ради музею стосовно перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року - Дня Незалежності України.

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