Головні аспекти судової практики з трансфертного ціноутворення: огляд КАС ВС

Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо трансфертного ціноутворення.

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Україна в повній мірі залучена до процесів протидії розмиванню оподатковуваної бази та виведенню прибутків з-під оподаткування (План дій BEPS), що в контексті глобалізації економіки є світовим трендом. На цьому ноголошують у Державній подітковій службі.

«Процес накопичення судової практики дозволяє встановлювати прозорі, зрозумілі та справедливі правила оподаткування контрольованих операцій, уникати методологічних помилок, сприяє проведенню відкритого діалогу між платником податків і контролюючим органом та покращенню бізнес-клімату в Україні», - зазначили у ДПС.

З цією метою Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо трансфертного ціноутворення, зокрема, щодо оподаткування таких операцій:

визнання господарських операцій контрольованими;

реалізація принципу «витягнутої руки»;

особливості податкової звітності та контролю.

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