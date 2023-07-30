На кордоні з Угорщиною прикордонники знайшли у чоловіка тростину з 55-сантиметровим клинком, фото

Працівники Нацполіції вилучили тростину з секретом.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Мукачівського загону та митники у пункті пропуску «Вилок», що на кордоні з Угорщиною знайшли у чоловіка тростину з секретом.

Як розповіли у ДПСУ, під час перевірки авто, яким їхав 59-річний чоловік з України, оглядова група виявила тростину, оснащену зсередини клинком, завдовжки 55 см та завширшки 2,5 см.

Подорожувальник, громадянин України, розповів, що отримав її у подарунок та використовує при ходьбі.

Про виявлення ознак незаконного поводження зі зброєю прикордонники поінформували працівників Нацполіції, які вилучили тростину та прийматимуть правове рішення за вказаним фактом.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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