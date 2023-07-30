Нацбанк поновив планові виїзні перевірки банків і небанківських установ

Ці перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року.

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Національний банк України з 29 липня поновлює здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

Як зазначають у НБУ, ці перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року.

«Для мінімізації можливих ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів нагляду та Національного банку у період дії воєнного стану в Україні Національний банк продовжить використовувати практику здійснення виїзних перевірок у дистанційному форматі – без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу», - зазначили у НБУ.

Крім того, на прохання банків та небанківських установ, ураховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Національний банк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.

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