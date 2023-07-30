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Школи Київщини готуються до нового навчального року, щоб діти могли повернутися до класів

07:21, 30 липня 2023
За словами заступниці начальника КОВА, цього року було поставлено завдання, щоб 1 вересня всі діти мали змогу навчатися в очному форматі.
Школи Київщини готуються до нового навчального року, щоб діти могли повернутися до класів
Зображення: freepik.com
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Як повідомила заступниця начальника Київської ОВА Жанна Осипенко, цього року було поставлено завдання, щоб 1 вересня всі діти мали змогу навчатися в очному форматі.

Про це пише Київська обласна військова адміністрація.

«Минулого навчального року на дистанційному навчанні перебувало 7% шкіл області. Цього року було поставлено завдання, щоб 1 вересня всі діти мали змогу навчатися в очному форматі. А це безпосередньо пов’язано з місткістю укриттів: у закладі не може бути одночасно більше учнів, ніж є місць у сховищі. Тому, щоб забезпечити повне відвідування, укриття повинні вміщувати всіх присутніх», - сказано у повідомленні.

Як зазначають у КОВА, заклади освіти Київщини готують до нового навчального року, здійснюють ремонти та будівництва укриттів, облаштовують класи, їдальні, спортивні зали. На території Київської області для закладів освіти облаштовано 1249 укриттів, які загалом можуть вмістити 267,9 тис. осіб.

Заступниця начальника КОВА повідомила, що з метою забезпечення належної роботи укриттів моніторингові групи у складі працівників ДСНС, представників районних адміністрацій та органів місцевого самоврядування протягом 3 тижнів здійснювали об’їзди закладів освіти. Вони побували в усіх без винятку укриттях та надали рекомендації щодо покращення їх стану та усунення недоліків. Повторні перевірки планують здійснити у другій половині серпня.

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