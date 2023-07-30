Рейтинг столиць Європи для подорожей: туристи обрали найкраще місто

VisaGuide.World провела дослідження, склавши список європейських столиць і порівнявши їх за кількома аспектами.

Платформа для мандрівників VisaGuide.World опитала 1 200 туристів із 35 країн світу. Вони розповіли що найбільше цінують під час подорожі до Європи.

На основі результатів цього опитування VisaGuide.World провела дослідження, склавши список європейських столиць і порівнявши їх за кількома аспектами, включаючи безпеку, доброзичливість, рівень володіння нерідною англійською, ціни тощо та опублікувала рейтинг найкращих столиць Європи, які варто відвідати туристам:

Джерело фото: visaguide.world

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