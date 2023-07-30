Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Керівник апарату суду завантажував неіснуючі рішення суду до системи, завдяки чому вдалося заволодіти квартирами одеситів

Керівник апарату суду, будучи одним із уповноважених підписувати електронні копії судових рішень, сприяв злочинній групі у заволодінні квартирами одиноких померлих громадян в Одесі, вказує прокуратура.

Парламент схвалив законопроект про спрощення умов провадження господарської діяльності під час війни за основу: що спрощуватимуть

Разом з тим, у проекті Закону виявлено окремі положення, що містять корупціогенні фактори, а саме Уряд набуває дискреційних повноважень щодо прийняття рішення про те, які з видів господарської діяльності повинні здійснюватися на підставі дозвільних документів, а які – за декларативним принципом.

Хто претендує на посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду науковців – список

За єдину вакантну посаду члена ВРП будуть змагатись 13 науковців-правників.

Депутати збираються вирішити проблему наявності двох верховних судів в Україні

Верховній Раді незабаром запропонують розглянути законопроект про вирішення питання наявності в Україні двох верховних судів – Верховного Суду та Верховного Суду України.

Пленум Верховного Суду висловиться щодо законопроектів про поліграф для суддів та про 15 років позбавлення волі для посередників в судах

Пленум Верховного Суду надасть оцінку законопроектам стосовно перевірки суддів на детекторі брехні та про посилення кримінального покарання за прояви корупції у судах.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Денис Маслов вважає, що загроза отримати 15 років позбавлення волі може зарадити боротьбі з корупцією в судовій владі

08:00, 30 липня 2023
Голова Комітету Денис Маслов дотримується думки, що за рахунок підвищення верхньої межі санкції за корупцію і введення до Кримінального кодексу окремого розділу можна її побороти.
Денис Маслов вважає, що загроза отримати 15 років позбавлення волі може зарадити боротьбі з корупцією в судовій владі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов після того, як НАБУ і САП 24 липня повідомили про викриття голови Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства, вирішив нагадати про свій законопроект стосовно підвищення верхньої межі санкції за корупцію в судовій владі.

«Чергові гучні події у судовій владі свідчать лише про одне.

Треба негайно ухвалювати законопроект 9438.

За вплив на прийняття судового рішення будь-якою особою під час воєнного стану - позбавлення волі від 10 до 15 років з конфіскацією майна!!!» - зазначив він.

Нагадаємо, проектом Маслова пропонується додати до Кримінального кодексу цілий розділ XVII-А «Корупційні кримінальні правопорушенні у сфері правосуддя», а саме 5 статей: 370-1 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди судді чи присяжному», 370-2 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди суддею чи присяжним», 370-3 «Вплив на прийняття судового рішення суддею, присяжним»,  370-4 «Підкуп експерта, спеціаліста» та 370-5 «Підкуп свідка».

Втім, як зазначає Головне науково-експертне управління Верховної Ради, ефективність покарання залежить не лише від суворості санкції тієї чи іншої кримінально-правової норми, а й від спроможності правоохоронних органів не допустити безкарності кримінально караних діянь.

Саме безкарність (а не м’якість покарань, які призначаються судами за вчинення відповідних кримінальних правопорушень) є у даному разі тим підґрунтям, на якому формується і поширюється поведінка, спрямована на вчинення нових суспільно небезпечних діянь.

Раніше на тому, що важливим в аспекті притягнення до відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення є забезпечення невідворотності покарання, а не просто посилення санкції, наголошував і голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Людмила Здоровко
    Людмила Здоровко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області