В Італії слон втік із цирку та пішов на прогулянку містом, відео

Слон із цирку, який був у місті декілька днів, утік та пішов гуляти довкола.

Джерело фото: скріншот із відео

В італійському містечку Амантеа, що в регіоні Калабрія на півдні країни, з цирку втік слон.

Тварина вільно гуляла вулицями міста. Про це повідомляє «Rai News».

Слон із цирку Moira Orfei, який був у місті декілька днів, утік та пішов гуляти довкола. Спочатку тварину помітили на пляжі біля цирку, потім - на державній дорозі в Тоннара-ді-Амантеа аж до супермаркету в цьому районі.

Власники цирку знайшли слона на парковці супермаркету та забрали назад до вольєра.

Intanto in Calabria un Elefante gira indisturbato per le vie del paese dirigendosi verso L’Eurospin pic.twitter.com/HEoUB3v9nQ — Soqquadro (@gicarestik2) July 27, 2023

Також ми писали, що в Австрії лами втекли із цирку і заблокували рух поїздів, фото.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.