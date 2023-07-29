В Италии слон сбежал из цирка и отправился на прогулку по городу, видео

Слон из цирка, который был в городе несколько дней, убежал и пошел гулять вокруг.

Источник фото: скриншот из видео

В итальянском городке Амантеа, расположенном в регионе Калабрия на юге страны, из цирка сбежал слон.

Животное свободно гуляло по улицам города. Об этом сообщает «Rai News».

Слон из цирка Moira Orfei, который был в городе несколько дней, убежал и пошел гулять вокруг. Сначала животное заметили на пляже возле цирка, затем – на государственной дороге в Тоннара-ди-Амантеа вплоть до супермаркета в этом районе.

Владельцы цирка нашли слона на парковке супермаркета и забрали обратно в вольер.

Intanto in Calabria un Elefante gira indisturbato per le vie del paese dirigendosi verso L’Eurospin pic.twitter.com/HEoUB3v9nQ — Soqquadro (@gicarestik2) July 27, 2023

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