Как изменились потребительские цены на товары и услуги в Украине – данные Госстата

По данным Госстата, на 4,1–0,5% снизились цены на яйца, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, сало, молоко, сыры.

Изображение: freepik.com

В Государственной службе статистики рассказали, как изменились потребительские цены на товары и услуги Украины.

«На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,1%. Больше всего (на 1,9%) подорожали мясо и мясопродукты. На 1,0-0,2% выросли цены на овощи, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб. В то же время, на 4,1–0,5% снизились цены на яйца, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, сало, молоко, сыры.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,5%, алкогольные напитки – на 0,2%.

Одежда и обувь подешевели на 3,0%, в частности одежда – на 3,1%, обувь – на 3,0%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 11,9% произошел главным образом за счет повышения цен на электроэнергию на 69,7%.

Цены на транспорт снизились на 0,8% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,0%. В то же время, на 3,1% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 0,5%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 13,8%», – говорится в аналитике.

Источник фото: ukrstat.gov.ua

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