В НАПК заявили, что экс-заместитель руководителя ОП не явился для вручения протокола – Тимошенко пообещал встретиться в суде

Экс-заместитель Ермака отметил, что предоставил все договоры и чеки и встретится в суде, где будет доказывать свою правоту.

Источник фото: vin.gov.ua

Как писала «Судебно-юридическая газета», в НАПК сообщили, что экс-заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко не явился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для вручения протокола.

В Агентстве отметили, что пригласили Кирилла Тимошенко прибыть для вручения протокола о совершении им ряда правонарушений, за которые предусмотрена административная ответственность.

«Должностному лицу было направлено официальное приглашение на 15:00 28 июля 2023 года, но, несмотря на высказанное им обещание прибыть в Агентство, Тимошенко не явился. Протокол будет направлен ему для ознакомления по почте», - пишут в НАПК.

В Нацгенстве заявили, что во время проверки НАПК установлено, что «должностное лицо использовало полномочия в личных интересах и нарушило определенные Законом «О предотвращении коррупции» ограничения относительно получения подарков лицом, занимающим особо ответственное положение».

После публикации Тимошенко сообщил, что ответил на все запросы НАПК и предоставил договоры и чеки.

«Я ответил на все запросы и вопросы НАПК более чем полгода назад. Предоставил все договоры, чеки и за прокат автомобиля, и за проживание в гостинице осенью прошлого года.

И здесь, после полугода молчания, за несколько часов НАПК заканчивает все проверки и решает не принимать во внимание все мои ответы и документы. Ну значит встретимся в суде, и там я буду доказывать свою правоту», - сказал он в комментарии «Украинской правде».

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