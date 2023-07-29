В Швейцарии нашли тело туриста, который исчезнул почти 40 лет назад

38-летний немецкий альпинист пропал без вести в сентябре 1986 года.

Источник фото: policevalais.ch

В Швейцарии альпинисты обнаружили тело туриста, который пропал в Альпах почти 40 лет назад. Об этом сообщили в швейцарской полиции.

38-летний немецкий альпинист пропал без вести в сентябре 1986 года. Он не вернулся из похода, а поиски тогда оказались тщетными.

Остатки доставили в больницу, где судмедэксперты провели анализ ДНК и сравнили с биологическим материалом пропавшего туриста.

«Ледники, которые отступают, все чаще "приносят" альпинистов, об исчезновении которых сообщалось несколько десятилетий назад», – отметили в полиции.

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