Пригород Флориды столкнулся с нашествием кроликов после того, как заводчик выпустил их на свободу

Жители пытаются собрать от 20 000 до 40 000 долларов, необходимых для их спасения и размещения в домах.

Источник фото: AP Photo/Wilfredo Leе

Экзотические пушистые кролики заполонили окрестности Флориды. Они являются потомками группы, которую выпустил на свободу заводчик, когда переехал два года назад. Об этом пишет «Associated Press».

Эти кролики имеют поразительную распущенную гриву вокруг головы. Животные являются одомашненным видом, сообщает AP. Местные жители хотят отловить кроликов и пересилить их.

«Одомашненные (кролики), выпущенные в окружающую среду, не способны процветать самостоятельно», - сказал исполнительный директор Американской ассоциации кроликовников.

Но спасение кроликов дорогое дело.

Как сообщает AP, приверженцы пытаются собрать колоссальные 20-40 тыс. долларов, которые потребуются.

И даже если будет собрано столько денег, усыновление кроликов будет тяжелой борьбой, поскольку они нуждаются в значительном уходе.

Но пока кролики не найдут свой дом, они получают внимание от граждан.

Источник фото: AP Photo/Wilfredo Leе

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