Передмістя Флориди зіткнулося з нашестям кроликів після того, як заводчик випустив їх на волю

Мешканці намагаються зібрати від 20 000 до 40 000 доларів, необхідних для їхнього порятунку та розміщення в домівках.

Джерело фото: AP Photo/Wilfredo Leе

Екзотичні пухнасті кролики заполонили околиці Флориди. Вони є нащадками групи, яку випустив на волю заводчик, коли переїхав два роки тому. Про це пише «Associated Press».

Ці кролики мають вражаючу розпущену гриву навколо голови. Тварини є одомашненим видом, повідомляє AP. Місцеві жителі хочуть відловити кроликів і пересилити їх.

«Одомашнені (кролики), випущені в навколишнє середовище, не здатні процвітати самостійно», — сказав виконавчий директор Американської асоціації кролівників.

Але порятунок кроликів дорога справа.

Як повідомляє AP, прихильники намагаються зібрати колосальні 20-40 тис. доларів, які будуть потрібні.

І навіть якщо буде зібрано стільки грошей, всиновлення кроликів буде важкою боротьбою, оскільки вони потребують значного догляду.

Але поки кролики не знайдуть свій дім, вони отримують увагу від громадян.

Джерело фото: AP Photo/Wilfredo Leе

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