Перші заморозки в Україні можуть бути у жовтні-листопаді.

В Україні перших заморозків слід очікувати восени. Про це розповіли синоптики, передає «Телеграф».

За словами завідувачки відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіри Мартазінової, в листопаді можуть бути різкі похолодання зимового характеру.

Втім, за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, перші заморозки слід чекати навіть раніше за листопад.

«Початок жовтня буде прохолодний. Температура вночі досить низька – до заморозків», — прогнозує Деркач.

У листопаді ж, згідно з передбаченням народного синоптика, нічні морози будуть стабільним явищем. На екваторі місяця потеплішає, а під завісу осені — знову «мінус» вночі і перший мокрий сніг.

Раніше українцям повідомили, якою погода буде у останні вихідні липня.

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