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  1. В Україні

Російський підполковник, який наказував катувати українців, постане перед судом

23:28, 29 липня 2023
На окупованій Харківщині росіянин наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення.
Російський підполковник, який наказував катувати українців, постане перед судом
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До суду направлено обвинувальний акт стосовно 42-річного російського військового за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомив офіційний сайт Харківської обласної прокуратури.

Встановлено, що 42-річний підполковник з позивним «Морячок» здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади центрального округу рф під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району.

За даними слідства, він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ.

«Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води. Навіть все це російським військовим здалося недостатнім: двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом.

Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали «порядковий номер» та наказували їм відкликатись на нього.

Крім того, вони примушували потерпілих «для профілактики» прибирати вулиці та копати окопи», - сказано у повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

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