Закидав грошима: п’яний водій епічно намагався дати хабаря поліції

Тепер чоловіку загрожує штраф не лише за п’яну їзду, але й обмеження або позбавлення волі за хабар.

У місті Заліщики Тернопільської області п’яний водій намагався відкупитися від співробітників патрульної поліції, а зробити він це вирішив нетрадиційним способом – через відкрите вікно кинув до салону службового авто 100 доларів. Коли ж чоловік побачив, що це не подіяло і поліцейські далі продовжили складати акт про порушення, то вирішив докинути ще 3000 гривень. Про інцидент повідомили на офіційному сайті поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що хабар намагався дати житель села Ворвулинці. Водія патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху і під час спілкування з ним був відчутний різкий запах алкоголю. Чоловік вирішив домовитися з патрульними, щоб вони не притягували його до адміністративної відповідальності.

«Водій кинув до службового авто 100 американських доларів. Коли ж патрульні продовжили складання адмінпротоколу за керування транспортом у стані сп’яніння, водій вирішив «доплатити» ще 3000 гривень. Факти надання неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці внесли спробу давання хабаря до ЄРДР за ст. 369 КК України (Надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 12 750 грн або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння за ст. 130 КУпАП на водія теж склали. Чоловік заплатить штраф у розмірі 17 тис. гривень.

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