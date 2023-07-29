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Луганська обласна прокуратура отримала допомогу від Литви, фото

20:09, 29 липня 2023
Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене особисто передала українським колегам допомогу від своєї країни.
Луганська обласна прокуратура отримала допомогу від Литви, фото
Джерело фото: pgo.gov.ua
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Литва передала техніку для Луганської обласної прокуратури. Це необхідні для забезпечення неперервної та ефективної роботи речі: комп'ютерна техніка, екшн-камери, фотоапарати, принтери та меблі.

Як розповіли у ОГП, Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене особисто передала українським колегам допомогу від своєї країни.

Генпрокурор Андрій Костін зауважив, що прокурори прифронтових регіонів працюють у надскладних умовах. Будівлі прокуратур зруйновані або пошкоджені, а ворог щодня чинить нові й нові злочини, тому надане обладнання вкрай потрібне та актуальне.

«Литовська Республіка підтримувала нас з перших днів повномасштабної війни. Саме ця країна першою звернулася до Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Україні. Щиро вдячний народу та уряду Литви й особисто Генеральній прокурорці Ніді Грунскене за цю міцну та безперервну підтримку», – зазначив Андрій Костін.

Джерело фото: pgo.gov.ua

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