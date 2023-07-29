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Луганская областная прокуратура получила помощь от Литвы, фото

20:09, 29 июля 2023
Генеральная прокурорка Литвы Нида Грунскене лично передала украинским коллегам помощь от своей страны.
Луганская областная прокуратура получила помощь от Литвы, фото
Источник фото: pgo.gov.ua
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Литва передала технику Луганской областной прокуратуре. Это необходимы для обеспечения непрерывной и эффективной работы: компьютерная техника, экшн-камеры, фотоаппараты, принтеры и мебель.

Как рассказали в ОГП, Генеральная прокурорка Литвы Нида Грунскене лично передала украинским коллегам помощь от своей страны.

Генпрокурор Андрей Костин отметил, что прокуроры прифронтовых регионов работают в сверхсложных условиях. Здания прокуратур разрушены или повреждены, а враг ежедневно совершает новые и новые преступления, поэтому предоставленное оборудование крайне необходимо и актуально.

«Литовская Республика поддерживала нас с первых дней полномасштабной войны. Именно эта страна первой обратилась в Международный уголовный суд относиетльно ситуации в Украине. Искренне благодарен народу и правительству Литвы и лично Генеральной прокурорке Ниде Грунскене за эту крепкую и непрерывную поддержку», – отметил Андрей Костин.

Источник фото: pgo.gov.ua

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