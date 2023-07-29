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  1. В мире

Отрезали голову, а тело спрятали в чемодане: в Аргентине жестоко убили блогера-криптомиллинера

16:17, 29 июля 2023
Перед расчленением в мужчину сделали несколько выстрелов из оружия.
Отрезали голову, а тело спрятали в чемодане: в Аргентине жестоко убили блогера-криптомиллинера
Фото: beincrypto.com
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В Аргентине жестоко убили криптоблогера Фернандо Альгабы – ему отрезали голову, а тело запаковали в чемодан, передает New York Post.

Тело 41-летнего мужчины нашли в сельской местности Буэнос-Айреса. Местные власти уже начали расследование убийства.

Тело нашли дети, которые случайно наткнулись на красный чемодан. Родители детей, обнаруживших чемодан, немедленно сообщили об этом в полицию Буэнос-Айреса.

Сообщается, что блогер заработал миллионы на аренде роскошных автомобилей и продаже криптовалют, которые он часто рекламировал своим более 900 тысячам подписчикам в Instagram.

Фото: nypost.com

Полиция уже успела арестовать одного подозреваемого. И хотя мотив остается неясным, власти подозревают, что мужчину могли убить из-за долгов.

Вскрытие блогера показало, что он получил три огнестрельных ранения до своего ужасного расчленения.

Опознали Альгабу удалось по его отпечаткам пальцев и татуировкам. Он был объявлен пропавшим без вести за неделю до того, как обнаружили его тело.

Фото: elpais.com

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