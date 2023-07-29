У НАГС появилась вакансия: кого ищут в команду

Фото из открытых источников

НАГС ищет в свою команду главного специалиста экспертной группы по вопросам развития системы профессионального обучения Генерального департамента по вопросам профессионального развития государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

Резюме кандидатов ждут до 7 августа на электронный адрес [email protected].

Задания, которые ожидают главного специалиста:

осуществление мониторинга системы профессионального обучения участников профессионального обучения, анализ существующих и выявление новых проблем в этой сфере на основе исследования статистических данных, обращений государственных органов и органов местного самоуправления, обращений граждан, других источников информации;

организация консультаций с заинтересованными сторонами с целью их привлечения в процесс формирования государственной политики в сфере профессионального обучения;

анализ нормативно-правовых актов в сфере профессионального обучения государственных служащих и т.д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.