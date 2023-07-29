Женщина закрутила виртуальный роман с пенсионером, пережившим Холокост, чтобы выманить $2,8 млн

Виртуальная любовь закончилась тогда, когда мужчина стал банкротом и потерял квартиру.

36-летняя жительница Флориды Пичес Стерго решила закрутить виртуальный роман с 88-летним пенсионером, который пережил Холокост. Переписка между парой длилась 4 года и за этот период она выманила у пенсионера 2,8 миллиона долларов, передает The Guardian.

Федеральный суд в США приговорил мошенницу к 4 годам и трем месяцам лишения свободы. Также она должна заплатить штраф в размере пяти миллионов долларов.

Как отмечает издание, женщина постоянно жаловалась мужчине, что у нее есть некоторые проблемы с деньгами, потому он периодически начал отправлять ей крупные суммы. Все деньги, которые перечислялись, она тратила на покупку недвижимости, одежду дорогих брендов, элитные часы, авто и золотые слитки.

На суде мужчина заявил, что он и не мог подумать, что на старости лет с ним могут поступить так бессердечно.

В итоге мужчина потерял се свои деньги и даже квартиру на Манхеттене.

Конец обману положил сын пенсионера, который узнал, что его отец стал банкротом.

В ходе судебного заседания стало известно, что родители пострадавшего погибли в страшной катастрофе, в то время как сам пострадавший, едва достигнув возраста около 20 лет, сумел избежать смерти и перебрался в США.

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