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Парламент схвалив законопроект про спрощення умов провадження господарської діяльності під час війни за основу: що спрощуватимуть

Разом з тим, у проекті Закону виявлено окремі положення, що містять корупціогенні фактори, а саме Уряд набуває дискреційних повноважень щодо прийняття рішення про те, які з видів господарської діяльності повинні здійснюватися на підставі дозвільних документів, а які – за декларативним принципом.

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  1. В Україні

Жінка закрутила віртуальний роман із пенсіонером, який пережив Голокост, щоб виманити $2,8 млн

22:00, 29 липня 2023
Віртуальне кохання закінчилось тоді, коли чоловік став банкротом та втратив квартиру.
Жінка закрутила віртуальний роман із пенсіонером, який пережив Голокост, щоб виманити $2,8 млн
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36-річна мешканка Флориди Пічес Стерго вирішила закрутити віртуальний роман із 88-річним пенсіонером, який пережив Голокост. Листування між парою тривало 4 роки і за цей період вона виманила у пенсіонера 2,8 мільйона доларів, передає The Guardian.

Федеральний суд у США засудив шахрайку до 4 років та трьох місяців позбавлення волі. Також вона має сплатити штраф у розмірі п'яти мільйонів доларів.

Як зазначає видання, жінка постійно скаржилася чоловікові, що має деякі проблеми з грошима, тому він періодично почав відправляти їй великі суми. Всі гроші, які перераховувалися, вона витрачала на купівлю нерухомості, одяг дорогих брендів, елітні годинники, авто та золоті зливки.

Під час суду чоловік заявив, що він і не міг подумати, що на старості з ним можуть вчинити так безсердечно. У результаті чоловік втратив всі свої гроші і навіть квартиру на Манхеттені.

Кінець обману поклав син пенсіонера, який дізнався, що батько став банкрутом.

У ході судового засідання стало відомо, що батьки потерпілого загинули у страшній катастрофі, тоді як сам потерпілий, ледве досягнувши віку близько 20 років, зумів уникнути смерті та перебрався до США.

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