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Закінчено прийом документів від кандидатів у члени ВРП від З’їзду науковців

14:39, 29 липня 2023
У ВРП повідомили, що загалом документи подали 13 осіб.
Закінчено прийом документів від кандидатів у члени ВРП від З’їзду науковців
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Вища рада правосуддя повідомила, що секретаріат ВРП закінчив прийом документів від кандидатів для обрання членів Вищої ради правосуддя З’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

Документи подали 13 осіб:

  1. БЕРНЮКОВ Анатолій Миколайович
  2. ПОПОВИЧ Тетяна Григорівна
  3. ГЕРЦ Алла Анатоліївна
  4. КВАША Оксана Олександрівна
  5. РОЖНОВ Олег Вікторович
  6. ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович
  7. КОРОЛЬ Володимир Іванович
  8. КОВБАС Ігор Васильович
  9. ФЕЛИК Василь Іванович
  10. НАЗАРОВ Іван Володимирович
  11. СИЗА Наталія Петрівна
  12. ДАВИДОВИЧ Ірина Ігорівна
  13. ОДЕРІЙ Олексій Володимирович

У ВРП нагадали, рішенням від 6 липня 2023 року визначено час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, до порядку денного якого включено питання обрання члена Вищої ради правосуддя.

Дата проведення з’їзду – 21 вересня 2023 року.

Місце проведення з’їзду: м. Київ, вул. Кіото, 19 (приміщення Державного торговельно-економічного університету).

Початок роботи з’їзду о 13:00.

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