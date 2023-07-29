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Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про створення максимально зручних умов для ведення бізнесу

19:13, 29 липня 2023
Документ на період воєнного стану запроваджує декларативний принцип на всі види господарської діяльності (крім критичних галузей), для започаткування яких в мирний час потрібно отримувати ліцензії та дозволи.
Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про створення максимально зручних умов для ведення бізнесу
Зображення: freepik.com
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Парламент у першому читанні ухвалив законопроект про спрощення умов ведення бізнесу на час воєнного стану. Як пояснюють у Мінекономіки, документ на період воєнного (надзвичайного) стану запроваджує такі зміни:

  • декларативний принцип на всі види господарської діяльності (крім критичних галузей), для започаткування яких в мирний час потрібно отримувати ліцензії та дозволи;
  • перелік критичних галузей встановлюється Урядом;
  • дія раніше виданих строкових ліцензій, дозволів та декларацій продовжується автоматично;
  • подання звітів (повідомлень, інших документів), а також періодичні, чергові платежі за ліцензіями, іншими результатами надання публічних послуг – відтерміновуються.

«Ухвалення цього законопроєкту дозволить створити максимально зручні умови для ведення бізнесу. Підприємці зможуть швидко відновити роботу, що була призупинена через бойові дії, або ж розпочати нову власну справу там, де вони вважатимуть за доцільне», - наголошують у Мінекономіки.

Крім того, прийняття Закону забезпечує виконання одного з зобов’язань Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +) на суму до 18 мільярдів євро, підписаного 16 січня 2023 року.

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