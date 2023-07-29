Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про створення максимально зручних умов для ведення бізнесу

Документ на період воєнного стану запроваджує декларативний принцип на всі види господарської діяльності (крім критичних галузей), для започаткування яких в мирний час потрібно отримувати ліцензії та дозволи.

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Парламент у першому читанні ухвалив законопроект про спрощення умов ведення бізнесу на час воєнного стану. Як пояснюють у Мінекономіки, документ на період воєнного (надзвичайного) стану запроваджує такі зміни:

декларативний принцип на всі види господарської діяльності (крім критичних галузей), для започаткування яких в мирний час потрібно отримувати ліцензії та дозволи;

перелік критичних галузей встановлюється Урядом;

дія раніше виданих строкових ліцензій, дозволів та декларацій продовжується автоматично;

подання звітів (повідомлень, інших документів), а також періодичні, чергові платежі за ліцензіями, іншими результатами надання публічних послуг – відтерміновуються.

«Ухвалення цього законопроєкту дозволить створити максимально зручні умови для ведення бізнесу. Підприємці зможуть швидко відновити роботу, що була призупинена через бойові дії, або ж розпочати нову власну справу там, де вони вважатимуть за доцільне», - наголошують у Мінекономіки.

Крім того, прийняття Закону забезпечує виконання одного з зобов’язань Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +) на суму до 18 мільярдів євро, підписаного 16 січня 2023 року.

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