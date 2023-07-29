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Рада в первом чтении приняла законопроект о создании максимально удобных условий для ведения бизнеса

19:13, 29 июля 2023
Документ на период военного состояния вводит декларативный принцип на все виды хозяйственной деятельности (кроме критических отраслей), для создания которых в мирное время нужно получать лицензии и разрешения.
Рада в первом чтении приняла законопроект о создании максимально удобных условий для ведения бизнеса
Изображение: freepik.com
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Парламент в первом чтении принял законопроект об упрощении условий ведения бизнеса во время военного положения. Как поясняют в Минэкономики, документ на период военного (чрезвычайного) состояния вводит следующие изменения:

  • декларативный принцип на все виды хозяйственной деятельности (кроме критических отраслей), для создания которых в мирное время нужно получать лицензии и разрешения;
  • список критических отраслей устанавливается Правительством;
  • действие ранее выданных срочных лицензий, разрешений и деклараций продолжается автоматически;
  • предоставление отчетов (сообщений, других документов), а также периодические, очередные платежи по лицензиям, другим результатам предоставления публичных услуг – откладываются.

«Принятие этого законопроекта позволит создать максимально удобные условия для ведения бизнеса. Предприниматели смогут быстро возобновить работу, которая была приостановлена из-за боевых действий, или начать новое собственное дело там, где они сочтут целесообразным», - отмечают в Минэкономики.

Кроме того, принятие Закона обеспечивает выполнение одного из обязательств Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором относительно Инструмента предоставления поддержки Украине на 2023 год (макрофинансовая помощь+) на сумму до 18 миллиардов евро, подписанного 16 января 2023 года.

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