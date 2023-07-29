В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину: что она натворила

Сариде Джамани стала первой женщиной, которая была казнена в стране с 2004 года.

Фото: EPA

В Сингапуре казнили 45-летнюю Саридеви Джамани – она была признана виновной в торговле героином, передает The Guardian.

В законодательстве Сингапура указано, что смертная казнь применяется против всех, кого поймают на торговле 500 г каннабиса или 15 г героина. У Саридеви обнаружили около 30 граммов героина.

Саридеви Джамани стала первой женщиной, которая была казнена в стране за торговлю наркотиками с 2004 года. 20 лет назад за это правонарушение была повешена 36-летняя парикмахерша Йен Мэй Воэн.

Как пишет издание, во время задержания Джамани не могла дать точные показания полиции из-за «ломки», характеризующейся появлением физических и/или психических расстройств.

6 октября в прошлом году высший суд страны отклонил апелляцию о приговоре женщины. Петиция о президентском помиловании также не имела успеха.

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