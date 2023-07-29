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С 1 августа в пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск» начинает действовать єЧерга для автобусов – инструкция

21:07, 29 июля 2023
Запись в єЧергу для пассажирских перевозчиков открывается 31 июля.
С 1 августа в пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск» начинает действовать єЧерга для автобусов – инструкция
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Со вторника, 1 августа, в Международном автомобильном пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск» в тестовом режиме начинает действовать проект «Электронная очередь пересечения границы» (єЧерга) для пассажирских перевозчиков.

Как рассказывают в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, движение автобусов регулярных рейсов через МАПП «Ягодин – Дорогуск» будет возможно только по записи в электронной очереди пересечения границы на сайте echerha.gov.ua.

Запись в єЧергу для пассажирских перевозчиков открывается 31 июля.

«График движения автобусов остается неизменным. Пассажирским перевозчикам, зарегистрировавшимся в онлайн-очереди, следует приезжать в пункт пропуска в предусмотренное автобусным маршрутом время. В тестовом периоде Система не будет предлагать время заезда на пункт пропуска для автобусов», - отмечают в Укртрансбезопасности.

Пассажирским перевозчикам советуют регистрироваться в очереди до момента прибытия на границу, чтобы сэкономить свое время и время путешественников.

Для бронирования места в єЧерзі водителю автобуса требуется:

  • на сайте echerha.gov.ua нажать «Стать в очередь»;
  • выбрать «Автобус» и нажать «Встать в очередь»;
  • выбрать пункт пропуска «Ягодин – Дорогуск. Для автобусов»;
  • заполнить данные водителя, данные автобуса;
  • проверить все внесенные данные и нажать «Стать в очередь».

В Укртрансбезопасности отмечают, что водитель автобуса может продлить очередь 1 раз в 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу. Также там подчеркивают, что данные о водителе или о транспортном средстве можно изменить 1 раз. При этом место в очереди будет сохранено.

Как мы рассказывали, воспользоваться е-очередью теперь смогут водители легковых автомобилей, а также автобусов.

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