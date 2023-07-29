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З 1 серпня в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» починає діяти єЧерга для автобусів– інструкція

21:07, 29 липня 2023
Запис в єЧергу для пасажирських перевізників відкривається 31 липня.
З 1 серпня в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» починає діяти єЧерга для автобусів– інструкція
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З вівторока, 1 серпня, в Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» в тестовому режимі починає діяти проєкт «Електронна черга перетину кордону» (єЧерга) для пасажирських перевізників.

Як розповідають у Державній службі України з безпеки на транспорті, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП «Ягодин – Дорогуськ» буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.

Запис в єЧергу для пасажирських перевізників відкривається 31 липня.

«Графік руху автобусів залишається незмінними. Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час. В тестовому періоді Система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів», - наголошують в Укртрансбезпеці.

Пасажирським перевізникам радять реєструватись в черзі до моменту прибуття на кордон, щоб заощадити свій час і час подорожувальників.

Для бронювання місця в єЧерзі водію автобусу потрібно:

  • на сайті echerha.gov.ua натиснути «Стати в чергу»;
  • обрати «Автобус» та натиснути «Стати в чергу»;
  • обрати пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ. Для автобусів»;
  • заповнити дані водія, дані автобуса;
  • перевірити всі внесені дані та натиснути «Стати в чергу».

В Укртрансбезпеці зазначають, що водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу. Також там наголошують, що дані про водія чи транспортний засіб можна змінити 1 раз. При цьому місце в черзі буде збережене.

Як ми розповідали, скористатися е-чергою тепер зможуть водії легкових автомобілів, а також автобусів.

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