Мобілізація в Україні: у ТЦК пояснили, чому повістки вручають саме на вулиці

Стало відомо, чому багато повісток зараз вручають саме на вулиці.

Фото: 24tv.ua

Повістки на вулиці в більшості випадків вручають для уточнення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та проходження медичної комісії. Про це заявив речник обласного ТЦК та СП Полтавської області Роман Істомін в ефірі Українського радіо «Полтава».

«Які вручають найчастіше - це з метою перевірки військово-облікових даних. Є так звані «бойові», чи правильно їх називати «мобілізаційне розпорядження». Це те, що стосується мобілізації, і цим не лише ТЦК займається, оскільки це загальнодержавний захід», - наголосив він.

Закон не вказує, де саме представники ТЦК можуть вручати повістки. Звичайно ж, насамперед їх доставляють за місцем проживання. Але не всі військовозобов'язані повідомляють про зміну своїх даних, у тому числі місце фактичного проживання.

«Можуть бути й об'єктивні підстави, це ВПО, які не мали можливості там знятися з військового обліку і тут встати. Але багато громадян, які переїхали умовно до Києва, там вони живуть, працюють і за місцем проживання ми не знаходимо цієї людини. Тому як метод оповіщення військовозобов'язаних почалися вручення повісток у людних місцях. Це в рамках закону», - пояснив Істомін.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у ТЦК пояснили, що потрібно робити далі і які готувати документи.

Раніше Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.