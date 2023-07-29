Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, почему повестки вручают именно на улице

Стало известно, почему многие повестки сейчас вручают именно на улице.

Фото: 24tv.ua

Повестки на улице в большинстве случаев вручают для уточнения данных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и прохождения медицинской комиссии. Об этом заявил спикер областного ТЦК и СП Полтавской области Роман Истомин в эфире Украинского радио «Полтава».

«Какие вручают чаще всего - это с целью проверки военно-учетных данных. Есть так называемые «боевые», или правильно их называть «мобилизационное распоряжение». Это то, что касается мобилизации, и этим не только ТЦК занимается, так как это общегосударственное мероприятие», - подчеркнул он.

В законе не указывается, где именно представители ТЦК могут вручать повестки. Конечно же, в первую очередь их доставляют по месту проживания. Но не все военнообязанные сообщают об изменении своих данных, в том числе и место фактического проживания.

«Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться в военного учета и тут встать. Но много граждан, которые переехали условно в Киев, там они живут, работают и по месту проживания мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения повесток в людных местах. Это в рамках закона», - объяснил Истомин.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ТЦК объяснили, что нужно делать дальше и какие готовить документы.

Ранее Рада поддержала законопроект о расширении перечня лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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